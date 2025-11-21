Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a făcut anunțul chiar înainte de Arsenal - Tottenham

Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a făcut anunțul chiar &icirc;nainte de Arsenal - Tottenham Premier League
Radu Drăgușin (23 de ani) este pe cale să revină în lotul lui Tottenham, la aproape 10 luni după accidentarea gravă suferită la genunchi.

Drăgușin s-a refăcut după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, în ianuarie, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute pentru Tottenham într-un amical cu Leyton Orient.

Thomas Frank: "Radu Drăgușin, foarte aproape de a face parte din lotul lui Tottenham"

Vineri, la conferința de presă premergătoare derby-ului Arsenal - Tottenham (duminică, 18:30, LIVE pe VOYO), managerul Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape de a fi inclus în lotul lui Spurs. Danezul nu a specificat însă dacă acest lucru se va întâmpla chiar din această săptămână.

"Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi.

Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute", a spus Thomas Frank, potrivit Football London.

Misiunea lui Radu Drăgușin de a prinde un loc în primul 11 se anunță din nou foarte complicată. Cuplul de fundași centrali format din Micky van de Ven și Cristian Romero a arătat solid și în acest start de sezon, iar Tottenham se află pe locul 5 în Premier League după 11 etape.

VIDEO Drăgușin a asistat de la lojă la meciul România - San Marino 7-1

