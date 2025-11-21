Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a făcut anunțul chiar înainte de Arsenal - Tottenham

Drăgușin s-a refăcut după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, în ianuarie, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute pentru Tottenham într-un amical cu Leyton Orient.

Thomas Frank: "Radu Drăgușin, foarte aproape de a face parte din lotul lui Tottenham"



Vineri, la conferința de presă premergătoare derby-ului Arsenal - Tottenham (duminică, 18:30, LIVE pe VOYO), managerul Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape de a fi inclus în lotul lui Spurs. Danezul nu a specificat însă dacă acest lucru se va întâmpla chiar din această săptămână.



"Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi.



Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute", a spus Thomas Frank, potrivit Football London.

