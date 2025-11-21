Vezi oferta completă pentru etapa de Premier League!

Liderul și cea mai bună apărare

După o toamnă aproape perfectă, Arsenal intră în derby cu o listă de griji care crește de la o zi la alta. Egalul cu Sunderland a zgâlțâit puțin încrederea lui Mikel Arteta, iar accidentarea lui Gabriel Magalhaes e mai mult decât o pierdere defensivă, e o fisură în armura unei echipe care părea invincibilă.

Cu el, Arsenal a fost un zid de granit. Fără el, calculele se complică, pentru că Bayern, Chelsea și Spurs nu vor rata niciun moment de slăbiciune.

Arteta a construit o echipă de artiști disciplinați, dar riscă să piardă din strălucire.

Spurs caută victoria după mult timp pe Emirates

De cealaltă parte, Tottenham se pregătește să muște din tăcere. Cu o identitate nouă, pragmatică, aproape matematică. Trecutul spune că Spurs n-a câștigat pe terenul rivalilor de foarte mult timp, însă prezentul oferă curajul celor care n-au nimic de pierdut.

Cu 13 puncte adunate pe drumuri străine și cea mai solidă defensivă din campionat în deplasare, Tottenham nu vine să supraviețuiască, ci să cucerească.

