Pulisic este ademenit de Manchester United și Aston Villa în Premier League

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus deja prelungirea înțelegerii. Dar agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun, iar presa din Italia speculează că noul contract nu va fi semnat, până când nu se va ști dacă AC Milan se va califica în ediția viitoare a cupelor europene. Câștigător de Champions League cu Chelsea, Pulisic ar fi nemulțumit că "rossonerii" au ratat prezența în acest sezon în competițiile continentale.



Americanul este dorit insistent de Manchester United și Aston Villa, cele două echipe din Premier League fiind dispuse să-i ofere o remunerație cel puțin dublă față de ce câștigă pe San Siro (4 milioane de euro net anual), plus prime consistente de performanță și de instalare. În ciuda unor probleme medicale recurente, Pulisic a strâns 109 meciuri și 38 de goluri pentru AC Milan (9 partide, 6 reușite, în acest sezon) și este considerat unul dintre oamenii importanți din lotul lui Massimiliano Allegri.



Pulisic deține și cetățenie croată

Christian Mate Pulisic (27 de ani) este născut în orășelul Hershey (statul Pennsylvania), din părinți de origine croată (deține și cetățenia croată) și italiană. S-a format la juniorii cluburilor Brackley Town, Michigan Rush, PA Classics, Harrisburg City Islanders și Borussia Dortmund. La nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2016-2019), Chelsea (2019-2023) și AC Milan (2023-prezent). Are 82 de meciuri și 32 de goluri pentru United States men's national soccer team (USMNT), cu care a participat la Copa America Centenario (2016), CONCACAF Nations League Finals (2019-2020), CM 2022, CONCACAF Nations League Finals (2022-2023), CONCACAF Nations League Finals (2023-2024) și Copa America (2024). Poate juca pe extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și extremă stânga și este cotat la 60 de milioane de euro.



În palmares are DFB-Pokal (2016-2017), Champions League (2020-2021), UEFA Super Cup (2021), FIFA Club World Cup (2021), Supercoppa Italiana (2024-2025), CONCACAF Nations League (2019-2020, 2022-2023, 2023-2024), o finală de CONCACAF Gold Cup (2019) și distincțiile individuale UEFA Champions League Breakthrough XI (2016), US Soccer Young Male Player of the Year (2016), US Soccer Male Player of the Year (2017, 2019, 2021, 2023), Futbol de Primera Player of the Year (2017), CONCACAF Best XI (2017, 2021), CONCACAF Gold Cup Best Young Player (2019), CONCACAF Gold Cup Best XI (2019), IFFHS Men's CONCACAF Team (2020, 2022, 2023, 2024), CONCACAF Nations League Finals Best XI (2021, 2023, 2024), CONCACAF Nations League Best Player (2022-2023), EA Sports FC Serie A Team of the Season (2023-2024, 2024-2025) și Best Soccer Player ESPY Award (2025).



Foto - Getty Images

