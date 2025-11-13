Legendarul Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a comparat Premier League, La Liga și Serie A. Fostul mare atacant suedez are experiență în toate campionatele de top amintite anterior, plus Ligue 1.

Zlatan Ibrahimovic, comparație între Premier League, La Liga și Serie A

Ibrahimovic a subliniat că doar în Premier League echipele mențin același ritm pe ambele faze ale jocului. El a amintit nivelul ridicat din punct de vedere tactic, în special în defensivă, din fotbalul italian. Despre La Liga a precizat că toate formațiile spaniole, indiferent de valoare, încearcă să construiască jocul din spate.

„În La Liga, ei încearcă să joace, să construiască jocul din spate. Chiar dacă echipele nu sunt la cel mai înalt nivel, tot vor încerca să joace.

Fotbalul italian este foarte tactic, foarte studiat. Apărarea este mai importantă decât atacul. Pentru un atacant este foarte dificil pentru că te confrunți cu o echipă care se concentrează foarte mult pe defensivă, deși atunci când reușești să înscrii, este un sentiment minunat.

În Premier League echipele ating viteza maximă atât în ​​atac, cât și în defensivă. De aceea, chiar dacă ești o minune tehnică de fotbalist, dacă nu poți gestiona acel ritm de joc, nu vei putea să joci bine, indiferent câtă abilitate ai”, a declarat Ibrahimovic, la podcastul „Hot Ones”, citat de Marca.

Zlatan Ibrahimovic, un nume uriaș în istoria fotbalului

Zlatan Ibrahimovic a evoluat pentru numeroase echipe de top din fotbalul european și a avut statistici bune oriunde a jucat.

PSG (180 de meciuri, 156 de goluri și 62 de pase decisive), AC Milan (163/93/35), Inter (117/66/29), Juventus (92/26/21), Manchester United (53/29/10), Barcelona (46/22/13) și Ajax (110/48/17) sunt cele mai importante cluburi din CV-ul său.

Ibrahimovic este cel mai bun marcator din istoria Suediei. A marcat 62 de goluri și a pasat decisiv în 25 de rânduri, într-un total de 122 de selecții.

