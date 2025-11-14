La sfârșitul lui ianuarie, în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League cu Elfsborg (3-0), Radu Drăgușin a intrat la pauză, dar a ieșit accidenta 20 de minute mai târziu.



A suferit o ruptură a ligamentului încrucișat, cea mai dură accidentare pentru un fotbalist, și a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale efectuate cu succes în cele din urmă.



Au urmat luni bune pentru Drăgușin de recuperare, iar miercuri a evoluat într-un meci amical pus la cale de Spurs pentru a vedea ”la treabă” jucătorii care au prins mai puține minute în ultima perioadă sau care au fost accidentați.



Un fost câștigător Premier League i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin după revenire: ”Acum trebuie să facă asta”



Costel Pantilimon (38 de ani), de două ori câștigător Premier League cu Manchester City, a vorbit într-un dialog cu Sport.ro despre Radu Drăgușin și despre faptul că stoperul naționalei lui Mircea Lucescu trebuie acum să-și încarce bateriile din punct de vedere fizic.



De altfel, fostul internațional român a sugerat că Radu Drăgușin trebuie să-și recapete și încrederea și curajul în corpul său. Pantilimon e sigur că fundașul central, singurul român din eșalonul de elită al Angliei din momentul actual, va prinde minute la Tottenham cu Thomas Frank pe bancă.



”Mă bucur că Radu Drăgușin a început să revină pe teren, chiar dacă nu e la echipa națională în momentul de față, pentru el e bine că a revenit pe teren. E un boost de încredere. Mental, în primul rând, că a stat aproape un an de zile. E un lucru foarte important. Pentru Radu e important să-și recapete încrederea și curajul în corpul lui. Acolo e o luptă cu el.



Partea bună e că are tinerețea de partea lui. Altfel se reface corpul la 20 de ani. De asta și timpul a fost mult mai îndelungat și oamenii de acolo nu au vrut să riște nici măcar 1% din procesul de recuperare.



Și mi se pare normal. În momentul în care ai investit o sumă destul de mare și ai un jucător tânăr care te interesează pe următorii 4-5-6 ani, nu poți să dai cu piciorul și să te grăbești, să-l expui. Mai ales că nu e o intervenție oarecare!



Ăsta e primul lucru. Mental, trebuie să aibă încredere în organismul lui că nu va ceda. Apoi, clar, minutele și le va lua. Are unde, sunt competiții destule. Tottenham e angrenată și cu siguranță vrea să facă performanță. E important că a revenit pe teren, trebuie să-și încarce bateriile din punct de vedere fizic”, a spus Pantilimon.



Acum mai rămâne de văzut doar când va reveni Drăgușin în lotul lui Tottenham din competițiile interne/externe.

