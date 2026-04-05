Probleme mari pentru Arsenal! Mikel Arteta, îngrijorat: „Nu este un semn bun”

Arsenal a fost eliminată șocant din FA Cup, după 1-2 cu Southampton, în faza „sferturilor” și acum mai este în cursă pentru doar două trofee: Champions League și Premier League.

Echipa lui Arteta este lider în Premier League și au un avantaj considerabil față de Manchester City (nouă puncte, dar cu meci în plus), iar în Champions League o vor întâlni pe Sporting în faza „sferturilor.

Mikel Arteta, îngrijorat serios după ce s-a întâmplat cu Southampton

Antrenorul lui Arsenal a fost întrebat despre starea lui Gabriel, după ce fundașul central a cerut schimbare în minutul 72, iar în locul său a intrat Saliba.

Mikel Arteta a explicat că jucătorul a simțit o durere și nu a putut continua, iar „tunarii” vor face investigații medicale în următoarea perioadă pentru a afla dacă este ceva grav.

„(n.r. motivul pentru care Gabriel a fost schimbat) Cred că a simțit ceva. Nu știu exact despre ce este vorba.

Va supus unor teste pentru a vedea dacă este o accidentare sau doar o sperietură, dar de obicei. când un jucător cere schimbare, nu este un semn bun”, a spus Mikel Arteta.