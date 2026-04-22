Echipa din West Midlands a acumulat 17 puncte până în prezent și nu o mai poate depăşi pe ocupanta primului loc neretrogradabil, West Ham United (33p). După șapte sezoane consecutive în Premier League, clubul trebuie să vândă mulți dintre jucătorii actuali, pentru a amortiza din preconizata pierdere finaciară de aproape 150 de milioane de euro.

Lunga listă a jucătorilor care se pot transfera după retrogradare

Printre jucătorii care se pot despărți de "Lupi", în următoarea perioadă de mercato, se numără Jose Sa (curtat de Olympiakos Pireu), Jackson Tchatchoua (Crystal Palace, Fulham, Villarreal, Betis Sevilla, Rennes), Joao Gomes (Manchester United, Leeds United, Newcastle, Napoli), Mateus Mane (Manchester United, Liverpool, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Real Madrid, Leeds United), Tolu Arokodare (Fenerbahce, Beșiktaș), Hugo Bueno (Everton), David Moller Wolfe (AS Roma, Nottingham Forest), Andre (Juventus, Inter Milano), Adam Armstrong (Middlesbrough), Hwang Hee-chan (PSV Eindhoven), Dan Bentley (Arsenal), Pedro Lima (Palmeiras, Wrexham), Jean‐Ricner Bellegarde (Beșuktaș, AS Monaco), Enso Gonzalez (Botafogo) sau Sam Johnstone (Tottenham, Burnley). Ladislav Krejci este împrumutat de la Girona, iar Angel Gomes se va întoarce la Olympique Marseille, la finalul sezonului.

În această stagiune, echipa i-a dat spre împrumut pe Marshall Munetsi (Paris FC), Boubacar Traore (FC Metz), Sasa Kalajdzic (LASK), Tommy Doyle (Birmingham City), Tawanda Chirewa (Barnsley), Ki-Jana Hoever (Sheffield United), Fer Lopez (Celta Vigo), Nigel Lonwijk (Luton Town), Nasser Djiga (Glasgow Rangers) și Xu Bin (Barnsley), dar nu toți vor fi păstrați pentru meciurile din Championship. O parte dintre ei se vor despărți de club, existând interes pentru Marshall Munetsi (Nice, Nantes), Fer Lopez (Celta Vigo, Fiorentina), Nasser Djiga (Glasgow Rangers, Brentford, Anderlecht) și Xu Bin (Shanghai Port, Shanghai Shenhua).

Clubul a început deja discuții pentru transferul unor jucători tineri

Printre fotbaliștii doriți pentru reconstrucția și reîntoarcerea în Premier League se numără Lassine Sinayoko (26 de ani / Auxerre / Mali), Bart van Rooij (24 de ani / Twente / Olanda), Promise David (24 de ani / Union SG / Canada), Hayden Hackney (23 de ani / Middlesbrough / Anglia), Yassine Titraoui (22 de ani / Charleroi / Algeria), Abdul Fatawu (22 de ani / Leicester City / Ghana), Niko Sigur (22 de ani / Hajduk Split / Canada), Silas Andersen (21 de ani / BK Hacken / Danemarca), Jens Hjerto-Dahl (20 de ani / Tromso / Norvegia) și Alieu Njie (20 de ani / Torino / Suedia). Cel mai probabil, managerul Rob Edwards va antrena echipa și în sezonul viitor, până acum nefiind anunțată despărțirea.

