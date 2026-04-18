Leeds s-a distrat cu Wolves, iar Newcastle nu s-a regăsit nici cu Bournemouth. Premier League e pe VOYO!

Leeds - Wolves 3-0
Leeds a primit vizita celor de la Wolves sâmbătă, de la ora 17:00, pe Elland Road, în etapa cu numărul 33 din Premier League. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 3-0.
James Justin a deschis scorul în mintuul 18, din pasa lui Noah Okafor, care a majorat diferența la doar două minute după, în urma assist-ului provenit de la Brendan Aaronson.
În actul secund, Leeds a închis tabela de marcaj în minutul 90+5, după ce Dominic Calvert-Lewin a transformat o lovitură de la 11 metri.
Newcastle - Bournemouth 1-2
Newcastle continuă seria dezamăgirilor în acest sezon și cu Bournemouth. După ce în tur cele două au produs o remiză albă, în returul de pe ”St. James' Park”, Bournemouth s-a impus cu 2-1.
Oaspeții au deschis scorul în minutul 32, grație reușitei lui Marcus Tavernier. ”Coțofenele” au restabilit însă egalitatea în minutul 68, prin Will Osula. Bournemouth a dat lovitura în minutul 85, prin Adrien Truffert, și a înregistrat toate cele trei puncte.
Cum arată clasamentul Premier League
Bournemouth a urcat, cel puțin temporar, pe locul 8 în clasament cu 48 de puncte, după victoria cu Newcastle. Echipa are 11 victorii, 15 remize și șapte eșecuri în actuala stagiune.
De cealaltă parte, Newcastle rămâne în a doua jumătate cu 42 de puncte și cu trei eșecuri consecutive! ”Coțofenele” au 15 înfrângeri în acest sezon, șase rezultate de egalitate și 12 victorii.