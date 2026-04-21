Se cunoaște prima echipă retrogradată din Premier League. 

Echipa Wolverhampton Wandereres, ultima clasată în Premier League pe tot parcursul sezonului, a retrogradat oficial în liga a doua, luni seară, după ultimul meci al etapei a 33-a a campionatului de fotbal al Angliei.

Echipa din West Midlands, care a acumulat 17 puncte până în prezent, nu o mai poate depăşi pe ocupanta primului loc neretrogradabil, West Ham United (locul 17, cu 33 de puncte), chiar dacă va câştiga ultimele sale cinci meciuri rămase de disputat.

Soarta lui Wolverhampton era deja pecetluită după înfrângerea suferită sâmbătă la Leeds (scor 0-3), al 22-lea său eşec în 33 de etape.

Retrogradarea "lupilor" a devenit oficială după punctul obţinut luni seara de West Ham pe terenul formaţiei Crystal Palace (0-0).

Wolverhampton revine astfel din sezonul viitor în Championhip, la opt ani de la ultima sa trecere prin liga secundă engleză, în sezonul 2017-2018.

Gruparea de pe Molineux Stadium a cunoscut un sezon 2025-2026 catastrofal de la început şi până la sfârşit, părăsind ultimul loc în clasament (20) pentru o singură etapă, a doua, doar pentru că West Ham încasase mai multe goluri.

Prima dintre cele trei victorii ale lui Wolverhampton a fost obţinută abia în ianuarie, chiar împotriva "ciocănarilor" (3-0). Au urmat apoi două victorii prestigioase, în faţa formaţiilor Aston Villa şi FC Liverpool, între finele lunii februarie şi jumătatea lunii martie, iar apoi o remiză cu Brentford, însă răul fusese deja făcut.

Conducerea clubului l-a demis pe antrenorul Vitor Pereira în noiembrie, când echipa avea doar două puncte după 10 etape. Succesorul său, Rob Edwards, nu a reuşit să redreseze suficient situaţia, pentru ca retrogradarea să poată fi evitată.

Rezultatele înregistrate în etapa a 33-a din Premier League

Sâmbătă

  • Brentford - Fulham 0-0
  • Leeds United - Wolverhampton 3-0

Au marcat: James Justin (18), Noah Okafor (20), Calvert-Lewin (90+5 - penalty).

  • Newcastle United - Bournemouth 1-2

Au marcat: Osula (68), respectiv Marcus Tavernier (32), Truffert (85).

  • Tottenham - Brighton 2-2

Au marcat: Pedro Porro (39), Xavi Simons (77), respectiv Mitoma (45+3), Rutter (90+5).

  • Chelsea - Manchester United 0-1

A marcat: Matheus Cunha (43)

Duminică

  • Everton - Liverpool 1-2

Au marcat: Beto (54), respectiv Salah (29), van Dijk (90+10).

  • Nottingham Forest - Burnley 4-1

Au marcat: Gibbs-White (62, 69, 77), Igor Jesus (90+8), respectiv Zian Flemming (45+2).

  • Aston Villa - Sunderland 4-3

Au marcat: Ollie Watkins (2, 36), Morgan Rogers (46), Tammy Abraham (90+3), respectiv Rigg (9), Hume (86), Isidor (87).

  • Manchester City - Arsenal 2-1

Au marcat: Rayan Cherki (16), Erling Haaland (65), respectiv Havertz (18).

Luni

  • Crystal Palace - West Ham United 0-0

