LIVE pe VOYO duminică după-amiază, Fulham a oferit o veritabilă lecție de fotbal pe terenul lui Sunderland, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 27 din Premier League.

Londonezii s-au impus cu 3-1 pe ”Stadium of Light”, goluri marcate de Raul Jimenez (foto - dublă în minutele 54 și 61 - din penalty) și Alex Iwobi (85), respectiv Enzo Le Fee (76 - tot din lovitură de la 11 metri).

Gazdele de la Sunderland au avut o posesie ușor superioară, 52% față de 48% pentru Fulham, care în schimb a marcat de trei ori din cele patru șuturi trimise pe spațiul porții.