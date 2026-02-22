VIDEO EXCLUSIV Fulham, lecție de fotbal pe terenul lui Sunderland!

Fulham, lecție de fotbal pe terenul lui Sunderland! Premier League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

FulhamSunderlandRaul JimenezAlex IwobiEnzo Le Fée
LIVE pe VOYO duminică după-amiază, Fulham a oferit o veritabilă lecție de fotbal pe terenul lui Sunderland, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 27 din Premier League.

Londonezii s-au impus cu 3-1 pe ”Stadium of Light”, goluri marcate de Raul Jimenez (foto - dublă în minutele 54 și 61 - din penalty) și Alex Iwobi (85), respectiv Enzo Le Fee (76 - tot din lovitură de la 11 metri).

Gazdele de la Sunderland au avut o posesie ușor superioară, 52% față de 48% pentru Fulham, care în schimb a marcat de trei ori din cele patru șuturi trimise pe spațiul porții.

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
