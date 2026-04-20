Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”

Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici” Premier League
”Cormoranii” se luptă în finalul de campionat pentru un loc în UEFA Champions League.

După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, care se vede în direct și în reluare pe VOYO, Liverpool se află pe locul 5 cu 55 de puncte. 16 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Arne Slot în actuala stagiune.

Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”

Foto: Imago Images

În ultima etapă, Liverpool a învins-o pe ”Hill Dickinson Stadium” cu 2-1 pe Everton, în derbiul orașului. Mohamed Salah (29') și Virgil van Dijk (90'10) au înscris pentru oaspeți, în timp ce Beto (54') a făcut-o pentru formația gazdă.

După meci, reprezentanții mass-media l-au întrebat pe Dominik Szoboszlai, unul dintre cei mai valoroși jucători de la Liverpool, dar și cel mai în formă ”cormoran” în momentul actual, despre angajamentul său cu echipa de pe Anfield.

Cu un contract scandent până în 2028, fotbalistul maghiar a explicat că nu a existat niciun progres în ce privește extinderea înțelegerii sale contractuale și că momentan se focusează pe obiectivele echipei.

”Nu a fost niciun progres real în ce privește contractul meu, așa că nu pot să spun nimic despre situația mea contractuală. Avem multe meciuri de jucat și mă focusez pe asta. Și, așa cum știți, contractul meu se încheie în 2028, așa că sunt gata să dau totul zi de zi, săptămână de săptămână și să vedem ce se va întâmplă pe urmă”, a spus Szoboszlai, citat de goal.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul maghiar se află la Liverpool din iulie 2023. A bifat până acum 142 de apariții în toate competițiile pentru clubul de pe Anfield, și-a trecut în cont 27 de reușite și 23 de pase decisive.

Ce urmează pentru Liverpool

Eliminată din toate competițiile, Liverpool se concentrează acum doar pe campionat și pe accederea la ”masa bogaților” în sezonul următor. Cinci meciuri mai are formația dirijată de Arne Slot de disputat în primul eșalon al Angliei.

  • Liverpool - Crystal Palace, 25 aprilie, 17:00
  • Manchester United - Liverpool, 3 mai, 17:30
  • Liverpool - Chelsea, 9 mai, 14:30
  • Aston Villa - Liverpool, 17 mai, 17:00
  • Liverpool - Brentford, 24 mai, 18:00

Cum arată clasamentul Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Cum au reacționat adversarele României din Nations League după revenirea lui Gică Hagi la națională
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A

Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă



Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Cum au reacționat adversarele României din Nations League după revenirea lui Gică Hagi la națională
Cum au reacționat adversarele României din Nations League după revenirea lui Gică Hagi la națională
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Răzvan Burleanu a expus lista! Care sunt obiectivele lui Hagi în fruntea naționalei României
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
stirileprotv Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

stirileprotv Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

