Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”

După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, care se vede în direct și în reluare pe VOYO, Liverpool se află pe locul 5 cu 55 de puncte . 16 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri a consemnat echipa pregătită de Arne Slot în actuala stagiune.

Foto: Imago Images

În ultima etapă, Liverpool a învins-o pe ”Hill Dickinson Stadium” cu 2-1 pe Everton, în derbiul orașului. Mohamed Salah (29') și Virgil van Dijk (90'10) au înscris pentru oaspeți, în timp ce Beto (54') a făcut-o pentru formația gazdă.

După meci, reprezentanții mass-media l-au întrebat pe Dominik Szoboszlai, unul dintre cei mai valoroși jucători de la Liverpool, dar și cel mai în formă ”cormoran” în momentul actual, despre angajamentul său cu echipa de pe Anfield.

Cu un contract scandent până în 2028, fotbalistul maghiar a explicat că nu a existat niciun progres în ce privește extinderea înțelegerii sale contractuale și că momentan se focusează pe obiectivele echipei.

”Nu a fost niciun progres real în ce privește contractul meu, așa că nu pot să spun nimic despre situația mea contractuală. Avem multe meciuri de jucat și mă focusez pe asta. Și, așa cum știți, contractul meu se încheie în 2028, așa că sunt gata să dau totul zi de zi, săptămână de săptămână și să vedem ce se va întâmplă pe urmă”, a spus Szoboszlai, citat de goal.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul maghiar se află la Liverpool din iulie 2023. A bifat până acum 142 de apariții în toate competițiile pentru clubul de pe Anfield, și-a trecut în cont 27 de reușite și 23 de pase decisive.

Ce urmează pentru Liverpool

Eliminată din toate competițiile, Liverpool se concentrează acum doar pe campionat și pe accederea la ”masa bogaților” în sezonul următor. Cinci meciuri mai are formația dirijată de Arne Slot de disputat în primul eșalon al Angliei.

Liverpool - Crystal Palace, 25 aprilie, 17:00

Manchester United - Liverpool, 3 mai, 17:30

Liverpool - Chelsea, 9 mai, 14:30

Aston Villa - Liverpool, 17 mai, 17:00

Liverpool - Brentford, 24 mai, 18:00

Cum arată clasamentul Premier League