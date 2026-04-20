Mohamed Salah va pleca la finalul sezonului 2025-2026, chiar dacă mai are contract până în 2027. Clubul de pe Anfield a confirmat despărțirea, iar starul egiptean și-a luat deja rămas-bun de la suporteri.

Liverpool i-a găsit înlocuitorul lui Mohamed Salah

Conducerea „cormoranilor” s-a mișcat rapid și a identificat deja o posibilă variantă de înlocuire. Potrivit Sky Germania, principala țintă este Yan Diomande, revelația sezonului din Bundesliga.

Internaționalul ivorian, în vârstă de 19 ani, a atras atenția marilor cluburi europene, iar Liverpool a început discuțiile cu reprezentanții săi de la Roc Nation Sports.