Liverpool vrea sa dea lovitura pe piata transferurilor! "Cormoranii" vor sa il aduca pe cel mai bun jucator de la Roma

Liverpool doreste sa il achizitioneze pe tanarul Nicolo Zaniolo.

Clubul a inregistrat la inceputul acestei saptamani datorii uriase de aproximativ 250 de milioane de euro, iar vanzarea echipei catre Friedkin Group a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus.

In prezent Italia se pregateste reluarea fotbalului. Roma se afla in afara locurilor care duc in Liga Campionilor si ar putea fi fortata sa isi vanda cei mai buni jucatori pentru a avea fondurile necesare.

Zaniolo este considerat cel mai valoros jucator al lor si era evaluat la 80 de milioane de euro inainte de izbucnirea focarului de COVID-19.

Il Tempo, Il Messaggero si Corriere dello Sport au scris ca Liverpool este principala favorita sa obtina semnatura tanarului in varsta de 20 de ani. Zaniolo inca se recupereaza dupa o accidentare la ligamente suferita in luna decembrie.

Inainte de accidentare el reusise pentru Roma 6 goluri si 2 pase decisive in toate competitiile.

Lorenzo Pellegrini este un alt jucator pe care echipa din Serie A ar putea fi obligata sa il vanda la PSG, echipa care s-a aratat intersata de el.

Mijlocasul in varsta de 23 de ani are o clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro si de el mai sunt interesate echipe precum Juventus, Inter Milan si AC Milan.