Selecționata lui Mircea Lucescu le va întâlni în Grupa 4 din urna valorică ”B” din Nations League pe Bosnia și Herțegovina, Polonia și Suedia. Vor fi șase confruntări de foc pentru reprezentativa tricoloră.

Cum a numit selecționerul Bosniei grupa cu România din Nations League: ”Cu siguranță!”

Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei, a sugerat că grupa din care face parte naționala sa poate fi considerată drept cea mai dificilă în Liga B din Nations League.

”Cu siguranță, cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate și cred că poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B”, a spus Sergej Barbarez, potrivit sportsport.ba.

Ciprian Marica, fost internațional român, a rămas mască după ce a aflat adversarele naționalei lui Mircea Lucescu în Nations League.

România va avea în față nume grele precum Robert Lewandowski, Edin Dzeko sau Alexander Isak

EXCLUSIV Marica: ”Sunt șocat!”

„Vieira pare supărat pe români. Nu știu ce i-au făcut cei de la Genoa, dar ne trimite într-o grupă extrem de grea, cu echipe net superioare nouă: Polonia lui Lewandowski, Bosnia lui Džeko și Suedia – echipă extraordinar de greu de trecut. Ne face să fim outsiderii grupei.

Nu știu la ce să sperăm. Cert e că ne place poziția asta de outsideri, de neluați în calcul. Cine știe? Nici nu știu pe ce să ne bazăm... Sunt șocat de grupă. Nu mă așteptam totuși, promovând în grupa B, mă așteptam să avem niște adversari mai facil, să fie totuși mai bine. Dar pare că la această tragere la sorți am avut ghinion. Nu văd șansele noastre astăzi, dar poate batem Turcia și ne recăpătăm încrederea.

România are nevoie de un meci ca să își recapete încrederea și să creadă că poate câștiga. Așa că hai să batem Turcia mai întâi și ne gândim după aia și la Bosnia, și la Polonia, și la Suedia”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV Sport.ro.