Tiger Woods, pus pe liber de Nike, după o colaborare de 27 de ani! 

Compania americană și campionul din golf colaborau din 1996, când Woods a debutat în sportul profesionist.

Tiger Woods a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari

Inițial, contractul a fost semnat pentru cinci ani, iar sportivul a primit 40 de milioane de dolari, înțelegerea prelungindu-se în 2013, pentru alte 200 de milioane de dolari. În total, Tiger Woods a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari, dar zvonuri despre faptul că firma din Oregon nu mai este dispusă să prelungească contractul au apărut anul trecut.

Ruptura dintre Woods și Nike a survenit din motive strategice, după ce compania înființată de Bill Bowerman și Phil Knight a decis să se concentreze pe sporturile unde poate să-și pună în evidență încălțămintea, precum fotbalul, baschetul sau atletismul, dar și spre vânzarea digitală și produsele de stradă. Woods juca deja cu crose TaylorMade, încălțări FootJoy și mingi Bridgestone, după ce compania a decis să se implice mai puțin în golf, o decizie luată în 2016.

Companiile s-au retras rând pe rând

De asemenea, golferul a fost protagonistul unor scandaluri, în ultimi ani, care i-au marcat cariera în sens negativ. Acesta a fost acuzat în mod repetat de infidelitate, tratându-se pentru dependența de sex și divorțând în august 2010. De asemenea, a fost prins băut și drogat la volan și a suferit mai multe accidente, printre care unul foarte grav în 2021, care i-a provocat răni grave la picioare și i-a pus în pericol cariera.

Viața exportivă agitată și articolele denigratoare din publicații de scandal au făcut ca mai multe companii (Accenture, AT&T, Gatorade, General Motors, Gillette, TAG Heuer, Golf Digest) să rezilieze contractele, singurele care rămăseseră alături de el fiind Nike și Electronic Arts, dar ultima a raportat pierderi ale acționarilor cuprinse între 5 și 12 miliarde de dolari, din cauza aventurilor sale extraconjugale.

A fost inclus în World Golf Hall of Fame

Eldrick Tont "Tiger" Woods (48 de ani) este unul dintre cei mai valoroși și cunoscuți jucători de golf din istorie. A devenit numpărul 1 mondial în iunie 1997 și a stat pe prima poziție timp de 683 de săptămâni, reușind 82 de victorii în PGA Tour și 41 de titluri European Tour.

A câștigat multiple titluri de campion în Master Tournament (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), PGA Championship (1999, 2000, 2006, 2007), US Open (2000, 2002, 2008) și The Open Championship (2000, 2005, 2006), fiind inclus în World Golf Hall of Fame (2021). Are o avere estimată la 1.1 miliarde de dolari.

