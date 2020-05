Capitanul singurei echipe ce a invins-o pe Liverpool in acest sezon refuza sa se intoarca la antrenamente! "Am un baiat de 5 luni, nu vreau sa il pun in pericol"

Fotbalul din Premier League este apoape sa revina dupa puaza provocata de pandemia de coronavirus, insa aceasta idee nu incanta pe toata lumea.

Troy Deeney, capitanul lui Watford, refuza sa se intoarca la antrenamentele echipei deoarece este speriat in continuare de virusul care a provocat aceasta pauza fotbalistica.

Deeney nu doreste sa isi puna baietelul de 5 luni in pericol, mai ales dupa ce micutul a avut probleme de respiratie. Capitanii din prima liga engleaza s-au intalnit luni cu reprezentantii federatiei si cu experti medicali pentru a pune la cale reluarea sezonului. Jucatorul lui Watford le-a comunicat de atunci ca nu are de gand sa se expuna pericolului.

"Fiul meu are doar cinci luni, a avut probleme de respiratie, asa ca nu vreau sa vin acasa si sail pun mai mult in pericol. Antrenamentele incep in aceasta saptamana, dar eu nu voi intra.", a spus Deeney.

Watford a fost singura echipa care a invins-o pe Liverpool in campionat in acest sezon. Dupa parcursul aproape perfect al 'cormoranilor', Watford i-a invins cu 3-0, Deeney reusind un gol in minutul 72 al partidei.