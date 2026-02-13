Atletico Madrid a făcut un mare pas spre finala Cupei Spaniei, umilind-o pe deţinătoarea trofeului și liderul din La Liga, FC Barcelona, în faţa căreia s-a impus cu scorul de 4-0, joi seara, în prima manşă a semifinalelor.

Atletico a marcat toate cele patru goluri în prima repriză a meciului disputat pe Estadio Metropolitano din Madrid, prin Eric Garcia (7 - autogol), Antoine Griezmann (14), Ademola Lookman (33) şi Julian Alvarez (45+2).

Catalanii au ratat la rândul lor o mare ocazie de a înscrie, în minutul 20, când Fermin Lopez a expediat mingea în bară.