Atletico Madrid a făcut un mare pas spre finala Cupei Spaniei, umilind-o pe deţinătoarea trofeului și liderul din La Liga, FC Barcelona, în faţa căreia s-a impus cu scorul de 4-0, joi seara, în prima manşă a semifinalelor.
Atletico a marcat toate cele patru goluri în prima repriză a meciului disputat pe Estadio Metropolitano din Madrid, prin Eric Garcia (7 - autogol), Antoine Griezmann (14), Ademola Lookman (33) şi Julian Alvarez (45+2).
Catalanii au ratat la rândul lor o mare ocazie de a înscrie, în minutul 20, când Fermin Lopez a expediat mingea în bară.
Eric Garcia, meci oribil: autogol și eliminare
Eric Garcia, care a deschis scorul printr-un autogol, a fost și eliminat pe final (85).
Fundașul central a primit nota 4.9 de la Sofascore, evoluții slabe având și portarul Joan Garcia (5.8), fundașul stânga Alejandro Balde (tot 5.8) sau celălalt fundaș central, Pau Cubarsi (6.0).
Singurii catalani care nu s-au făcut de râs au fost Jules Kounde (8.2) și Lamine Yamal (7.5).
Cealaltă semifinală este un duel basc, Real Sociedad - Athletic Bilbao
Meciul retur urmează să se dispute în data de 3 martie, pe stadionul Camp Nou din Barcelona.
În cealaltă semifinală din Copa del Rey, Real Sociedad a învins-o marţi în deplasare, cu scorul de 1-0, pe rivala sa bască Athletic Bilbao, printr-un gol marcat de Benat Turrientes, în minutul (62). Manşa secundă va avea loc la San Sebastian, pe 4 martie, precizează Agerpres.
Finala ediţie 2025-2026 a Cupei Spaniei urmează să se dispute pe Stadionul Olimpic La Cartuja din Sevilla, pe 18 sau 19 aprilie.