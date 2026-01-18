Liverpool, mutare fantastică! El e antrenorul dorit în locul lui Arne Slot

Premier League, LIVE pe VOYO!



Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios de câteva săptămâni. Presa din Regat scrie că Liverpool trebuie să câștige următoarele meciuri din campionat. În caz contrar, tehnicianul olandez ar urma să fie dat afară.

Conducerea clubului ar lua deja în calcul debarcarea lui Arne Slot. Astfel, au început discuțiile despre cine ar putea să-l înlocuiască pe olandez. Primul nume apărut pe listă ar fi cel al antrenorului Xabi Alonso, abia demis de la Real Madrid!

Xabi Alonso, dorit la Liverpool în locul lui Arne Slot

Xabi Alonso nu a rezistat nici măcar un sezon pe banca celor de la Real Madrid. Clubul blanco a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul în vârstă de 44 de ani, instalat la 1 iunie 2026, la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona.

Fostul mijlocaș al ”Galacticilor” a condus Realul în 34 de meciuri, cu un bilanț solid de 24 de victorii, patru remize și șase înfrângeri.

Mai mult, madrilenii veneau după cinci succese consecutive înaintea finalei pierdute, iar în LaLiga ocupă locul 2, la patru puncte în spatele Barcelonei.

Xabi Alonso n-a rezistat la Real Madrid

Acum, se discută mult în Anglia despre faptul că oamenii din conducerea lui Liverpool l-ar vrea pe Alonso, pentru ca din vară, dacă nu se mai poate face nimic în această stagiune, să încerce o reconstrucție cu rezulatate pozitive în Premier League și Champions League. Să încerce să facă dubla în cele două competiții.

