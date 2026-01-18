Liverpool, mutare fantastică! El e antrenorul dorit în locul lui Arne Slot

Liverpool, mutare fantastică! El e antrenorul dorit în locul lui Arne Slot Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Angliei e transmis în direct de VOYO.

TAGS:
LiverpoolantrenorArne SlotXabi AlonsoPremier LeagueVoyo
Din articol

Liverpool, mutare fantastică! El e antrenorul dorit în locul lui Arne Slot

  • Premier League, LIVE pe VOYO!

Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios de câteva săptămâni. Presa din Regat scrie că Liverpool trebuie să câștige următoarele meciuri din campionat. În caz contrar, tehnicianul olandez ar urma să fie dat afară.

Conducerea clubului ar lua deja în calcul debarcarea lui Arne Slot. Astfel, au început discuțiile despre cine ar putea să-l înlocuiască pe olandez. Primul nume apărut pe listă ar fi cel al antrenorului Xabi Alonso, abia demis de la Real Madrid!

Xabi Alonso, dorit la Liverpool în locul lui Arne Slot

Xabi Alonso nu a rezistat nici măcar un sezon pe banca celor de la Real Madrid. Clubul blanco a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul în vârstă de 44 de ani, instalat la 1 iunie 2026, la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona.

Fostul mijlocaș al ”Galacticilor” a condus Realul în 34 de meciuri, cu un bilanț solid de 24 de victorii, patru remize și șase înfrângeri.

Mai mult, madrilenii veneau după cinci succese consecutive înaintea finalei pierdute, iar în LaLiga ocupă locul 2, la patru puncte în spatele Barcelonei.

Xabi Alonso n-a rezistat la Real Madrid

Acum, se discută mult în Anglia despre faptul că oamenii din conducerea lui Liverpool l-ar vrea pe Alonso, pentru ca din vară, dacă nu se mai poate face nimic în această stagiune, să încerce o reconstrucție cu rezulatate pozitive în Premier League și Champions League. Să încerce să facă dubla în cele două competiții.

  • Xabi alonso getty
×
Momentul tensionat între Xabi Alonso și Vinicius de la ”El Clasico” / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Jocurile Olimpice de iarnă din 1968, pe scurt! Proba la care România a obținut prima medalie din istorie
Jocurile Olimpice de iarnă din 1968, pe scurt! Proba la care România a obținut prima medalie din istorie
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri
Cristiano Ronaldo întoarce banii cu lopata! Sumele colosale încasate în 2025 și prăpastia uriașă față de Messi
Cristiano Ronaldo întoarce banii cu lopata! Sumele colosale încasate în 2025 și prăpastia uriașă față de Messi
ULTIMELE STIRI
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!”
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!”
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Csikszereda, transferul iernii în România! L-a ofertat pe mijlocașul cu 53 de meciuri și trei goluri în echipa națională
Csikszereda, transferul iernii în România! L-a ofertat pe mijlocașul cu 53 de meciuri și trei goluri în echipa națională
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble”

Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble”



Recomandarile redactiei
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!”
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!”
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!