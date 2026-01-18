*A fost pentru a doua oară când Franţa a găzduit Olimpiada Albă, după ediţia inaugurală din Chamonix, 1924.



*La această ediţie, Comisia medicală a Comitetului Internaţional Olimpic a introdus în premieră testele antidoping, potrivit cosr.ro. În premieră, transmisiile televizate au fost în format color.



*Numărul sportivilor participanţi a fost de 1.158 reprezentând 37 de ţări, dintre care 211 femei. Ţara debutantă a fost Maroc. Germania de Est şi Germania de Vest au avut, fiecare, o delegaţie.



*S-a concurat la şase sporturi: bob, biatlon, hochei pe gheaţă, patinaj (artistic şi viteză), sanie, schi (alpin, sărituri, fond şi combinata nordică). Au fost acordate 35 de titluri olimpice.

Jean-Claude Killy, eroul competiției



*Eroul competiţiei a fost schiorul francez Jean-Claude Killy. La nici 25 de ani, el a câştigat trei medalii de aur la toate cele trei discipline ale schiului alpin: coborâre, slalom uriaş şi slalom special.



*Italianul Franco Nones a obţinut titlul olimpic la schi fond, fiind primul campion olimpic la această probă care nu aparţine ţărilor nordice. Tot la schi fond, suedeza Toini Gustafsson a câştigat titlurile olimpice la ambele probe individuale şi medalia de argint la ştafetă.



*La patinaj artistic, sovieticii Liudmila Belousova şi Oleg Protopopov, soţ şi soţie, şi-au apărat cu succes titlul în proba de perechi.



*Italianul Eugenio Monti, deja o legendă a Jocurilor Olimpice de iarnă, şi-a condus coechipierii spre cucerirea aurului olimpic atât la proba de bob - 2 persoane, cât şi la cea de 4 persoane.



*Cele mai multe medalii de aur, în număr de 6, au fost cucerite de sportivii norvegieni. Sovieticii au obţinut 5 medalii de aur, iar reprezentanţii ţării gazdă au urcat de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. În total, Norvegia a obţinut 14 medalii, URSS - 13 medalii şi Franţa - 9 medalii, potrivit www.olympics.com.



*Pentru România, Grenoble a reprezentat un succes. Ţara noastră a obţinut singura medalie din istoria participărilor sale, respectiv cea de bronz, prin echipajul de bob două persoane alcătuit din Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe.



*România s-a clasat pe locul 15 în clasamentul pe medalii şi pe locul 16 în ierarhia pe puncte.

