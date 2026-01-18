La mai puțin de trei săptămâni de la startul anului 2026, presa internațională a scos la lumină cifrele financiare care definesc ierarhia sportului mondial. Potrivit datelor furnizate de Sportico, portughezul nu are rival când vine vorba de conturile bancare, chiar dacă se apropie de vârsta de 41 de ani.



Atacantul celor de la Al Nassr a atins în 2025 pragul incredibil de 223 de milioane de euro. Diferența față de următorul clasat este una considerabilă. Pugilistul Canelo Alvarez ocupă treapta a doua a podiumului, cu 117 milioane de euro adunate anul trecut, o sumă care pălește însă în comparație cu veniturile lusitanului.



Messi, la jumătate față de marele rival



Podiumul banilor este completat de Lionel Messi. Mijlocașul ofensiv de la Inter Miami rămâne un magnet pentru sponsori și un fotbalist extrem de bine plătit, însă în duelul financiar cu Ronaldo pierde teren. Câștigurile argentinianului sunt la jumătate față de cele ale portughezului.



Banii încasați de acești coloși ai sportului nu provin doar din contractele cu echipele la care joacă, ci reprezintă un cumul între salariile oferite de cluburi și sumele uriașe venite din contractele de publicitate și drepturile de imagine.



Singurul fotbalist care mai reușește să pătrundă în top 10, pe lângă cei doi, este Karim Benzema. Francezul, fost coleg cu Ronaldo la Real Madrid și actual rival în Arabia Saudită, a încasat 99 de milioane de euro.



Ultimul dans la Cupa Mondială



Dincolo de milioanele din conturi, ambițiile sportive rămân intacte. Cristiano Ronaldo se pregătește să împlinească 41 de ani pe 5 februarie, dar gândul său zboară către vara acestui an. Lusitanul țintește participarea la a șasea Cupă Mondială din carieră.



Același obiectiv îl are și Leo Messi (38 de ani), care va încerca să își apere trofeul cucerit în Qatar alături de naționala Argentinei. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic este programat între 11 iunie și 19 iulie 2026.

