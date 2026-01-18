Evoluțiile lui Stanciu în Serie A nu au fost convingătoare, iar penalty-ul ratat cu AC Milan i-a convins pe italieni să grăbească despărțirea de căpitanul echipei naționale.

Problema apărută la negocierile dintre Nicolae Stanciu și Dalian Yingbo

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a anunțat că Genoa i-a reziliat deja contractul lui Nicolae Stanciu și mai lipsește doar anunțul oficial din partea ”Grifonului”.

Între timp, presa din China a anunțat că Stanciu negociază cu Dalian Yingbo, informație confirmată și de fiul patronului, Wang Kui. Presa din China susține că cel mai probabil Stanciu va semna cu Dalian, mai ales că gruparea chinezească nu trebuie să plătească o sumă de transfer.

Cu toate acestea, jurnaliștii chinezi susțin că au existat anumite neînțelegeri cu privire la salariul pe care Stanciu ar urma să îl încaseze la noua sa echipă, însă pare că cele două părți vor ajunge la un compromis cu privire la acest aspect. Singurul lucru care ar putea împiedica semnarea contractului ar fi intrarea în scenă a unui club care să îi ofere mijlocașului român un salariu mai bun.

”Deși au existat zvonuri privind neînțelegeri legate de salariu (agenții jucătorului au cerut un salariu anual ridicat), în condițiile în care Stanciu este în prezent fără club în Europa și dornic să își găsească o nouă echipă, este probabil ca ambele părți să facă compromisuri la nivel salarial și să ajungă la un consens rezonabil.

Singura variabilă este posibilitatea ca detaliile salariale să fie influențate de alte echipe. Dalian a pus întotdeauna pe primul loc stabilitatea financiară, iar dacă pretențiile salariale ale lui Stanciu depășesc bugetul clubului, negocierile s-ar putea prelungi.

În plus, echipe din liga saudită și-au exprimat anterior interesul pentru el, ceea ce ridică posibilitatea ca acestea să îl deturneze. Totuși, în mod realist, Superliga Chineză este ’locul norocos’ al lui Stanciu. El nu are nevoie să se adapteze ritmului campionatului sau standardelor de arbitraj, putând să se integreze rapid în echipă, un avantaj pe care ligile de peste hotare nu îl pot oferi”, au scris chinezii de la Sina.

