După ce a investit aproape 500 de milioane de euro în vară pentru transferuri, Liverpool a ridicat ștacheta și în iarnă, reușind un transfer impresionant chiar în ultima zi.



Jeremy Jacquet (20 de ani), fundașul central al celor de la Rennes, este noul jucător al celor de la Liverpool. Jurnalistul Fabrizio Romano a publicat toate cifrele afacerii chiar înainte ca fereastra de transferuri să se încheie.



Jeremy Jacquet este noul jucător al lui Liverpool



Campioana Angliei va plăti 60 de milioane de euro pentru acest transfer, o sumă impresionantă ținând cont că Liverpool a ”spart” deja sume importante în vară. Pe lângă acești bani, în contract există și bonusuri de 12 milioane de euro, astfel că suma poate ajunge la 72 de milioane de euro!



Liverpool s-a înțeles cu jucătorul pentru un contract valabil pentru următorii cinci ani, adică până în 2031.

