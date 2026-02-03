NEWS ALERT Transfer tare în ultima zi de mercato! A venit și anunțul oficial

Transfer tare în ultima zi de mercato! A venit și anunțul oficial Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Jeremy JacquetLiverpoolRennes
După ce a investit aproape 500 de milioane de euro în vară pentru transferuri, Liverpool a ridicat ștacheta și în iarnă, reușind un transfer impresionant chiar în ultima zi.

Jeremy Jacquet (20 de ani), fundașul central al celor de la Rennes, este noul jucător al celor de la Liverpool. Jurnalistul Fabrizio Romano a publicat toate cifrele afacerii chiar înainte ca fereastra de transferuri să se încheie.

Jeremy Jacquet este noul jucător al lui Liverpool

Campioana Angliei va plăti 60 de milioane de euro pentru acest transfer, o sumă impresionantă ținând cont că Liverpool a ”spart” deja sume importante în vară. Pe lângă acești bani, în contract există și bonusuri de 12 milioane de euro, astfel că suma poate ajunge la 72 de milioane de euro!

Liverpool s-a înțeles cu jucătorul pentru un contract valabil pentru următorii cinci ani, adică până în 2031.

”Am ajuns la un acord privind transferul lui Jeremy Jacquet de la Stade Rennais, iar jucătorul va ajunge la club în sezonul 2026-2027”, a transmis Liverpool.

Jacquet este crescut de Rennes, iar în perioada 2024-2025 a fost împrumutat la Clermont, pentru a prinde mai multe minute. În iarna anului trecut, clubul său plătea 900.000 de euro pentru a-i încheia împrumutul mai devreme, iar de atunci a prins 30 de partide în tricoul echipei sale de club.

Potrivit site-urilor de specialitate, Jacquet are acum o cotă de piață de 20 de milioane de euro și nu a debutat, momentan, pentru naționala de seniori a Franței.

VIDEO Liverpool - Newcastle 4-1, în ultima etapă din Premier League (REZUMAT VOYO)

