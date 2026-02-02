60.000.000 de € pentru următorul transfer de la Liverpool

Fundaşul echipei Rennes, Jeremy Jacquet, urmează să efectueze vizita medicală la Liverpool înainte de a finaliza un potenţial transfer de 60 de milioane de lire sterline pe Anfield, dar francezul nu se va alătura clubului în actuala perioadă de transferuri.

Dacă transferul va fi finalizat, jucătorul în vârstă de 20 de ani va trece la Liverpool în vară, după ce cluburile au ajuns la un acord privind o sumă de 55 de milioane de lire sterline plus 5 milioane de lire sterline în bonusuri.



Jucătorul internaţional francez Under-21 va semna un contract pe cinci ani, până în vara anului 2031, cu opţiunea de prelungire cu încă un an.

Jacquet a absolvit academia Rennes şi a jucat pentru club de 18 ori în acest sezon, cu o serie de performanţe remarcabile care l-au transformat într-o ţintă pentru unele dintre echipele de elită din Europa - iar Liverpool îl consideră o investiţie pe termen lung, notează BBC.

news.ro

