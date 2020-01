La asta nu te asteptai! Guardiola ia jucatorul care i-a furat titlul in acest sezon! Ce fotbalist COLOS poate ajunge pe Ettihad si ce suma ISTORICA ofera City

Manchester City vrea un jucator de din Premier League.

Formatia antrenata de Pep Guardiola, Manchester City, a batut-o in ultima etapa, scor 2-1 pe Everton pe teren propriu si se afla la 14 puncte distanta de liderul Liverpool si la un punct de Leicester, care se afla pe pozitia a 2-a.

Potrivit celor de la Calciomercato, Manchester City ar vrea sa il aduca pe fotbalistul celor de la Wolverhampton, Adama Traore. Acesta a marcat un gol in victoria celor de la Wolves pe teren proriu in fata celor de la City in etapa a 19-a, iar meciul tur, din etapa a 8-a, a marcat doua goluri pe Ettihad si a adus o victorie uriasa echipei sale.

Potrivit sursei citate, City vrea sa ofere 80 de milioane de euro in schimbul lui Traore, ceea ce ar constitui cea mai mare suma din istorie incasata de echipa antrenata de Espirito Santo.

Traore a jucat in 30 de meciuri pentru Wolves pana in acest moment, a marcat 5 goluri si a oferit 7 pase de gol. Acesta mai are contract cu Wolves pana in 2023 si este cotat la 28 de milioane de euro pe transfermarkt.com