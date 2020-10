Klopp, dupa Aston Villa 7-2 Liverpool: "Cred ca pot sa explic ce s-a intamplat!" :) Ce spune antrenorul campioanei din Premier League dupa ce a stabilit scorul etapei

Liverool a surprins pe toata lumea duminica, fiind invinsa de Aston Villa cu un nemilos 7-2.

Jurgen Klopp, antrenorul campioanei din Premier League, a incercat sa explice cauza esecului usturator pe care echipa sa l-a suferit in ultima etapa.

Aston Villa s-a impus in fata 'cormoranilor' cu 7-2 si le-a aplicat una dintre cele mai dure corectii din istorie. Liverpool incasa ultima oara 7 goluri in 1963.

Klopp a sarit in apararea portarului Adrian, care l-a inlocuit pe accidentatul Alisson.

"Cred ca pot sa explic ce s-a intamplat. Reactia de dupa greseala de la primul gol n-a fost problema lui Adrian, ci a intregii echipe. Nu el e vinovatul pentru aceasta seara. Am comis in aceasta seara toate greselile care nu ar trebui facute intr-un meci de fotbal. Felicitari lui Aston Villa, care a profitat de toate erorile noastre.

Primul gol a avut un impact semnificativ, desi nu ar fi trebuit sa se intample asta. Am incercat sa schimb sistemul si trebua sa continuam sa jucam si sa ne cream ocazii.

Am avut multe ocazzi, dar care nu au dus la nimic, in afara de cele doua goluri ale lui Salah. Acolo a fost facuta diferenta.

Aston Villa ne-a pus multe probleme, in special prin Jack Grealish. Am incasat multe goluri din deviere, cu ghinion, dar nu trebuie sa cautam vinovati, in afara de noi. Jocul nostru a fost slab, dar n-am ce sa mai schimb acum. Mi-as fi dorit sa avem antrenament maine ca sa vorbim despre acest meci, dar jucatorii vor pleca la echipele nationale, de unde sper sa revina sanatosi", a declarat Klopp, pentru Sky Sports.