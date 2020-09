SOC la Liverpool! Cel mai valoros transfer al verii, Thiago Alcantara, a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Jucatorul transferat de la Bayern a evoluat un singur meci pentru cormorani, in partida cu Chelsea atunci cand a intrat in a doua repriza. La meciul de aseara cu Arsenal, incheiat cu scorul de 3-1 pentru Liverpool, brazilianul nu a fost in lot datorita unei accidentari.

Jucatorul a intrat in carantina, dupa cum spune Liverpool pe pagina oficiala. Mijlocasul va rata urmatoarele doua meciuri, cele cu Arsenal din Cupa Ligii si cu Aston Villa din campionat.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.