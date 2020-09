S-a terminat! Karius, 'COSMARUL' lui Liverpool si-a gasit echipa! Cu cine a semnat portarul 

Liverpool l-a trimis sub forma de imprumut pe Karius (27 de ani) la Union Berlin.

Germanul se intoarce in tara sa natala dupa o aventura de un an in Turcia, la Besiktas Istanbul. Decizia pica intr-un mod surprinzator, avand in vedere ca Liverpool il are pe Adrian ca portar de rezerva, acesta gresind grav la meciul cu Atletico din optimile UEFA Champions League.

Klopp pare sa nu mai aiba incredere in conationalul sau, astfel, il trimite la echipa care a terminat pe locul al 11-lea in sezonul trecut de Bundesliga.

67 de aparitii a avut Karius pentru Besiktas in sezonul trecut, jucatorul fiind cotat la 3,2 milioane de euro.

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign ????