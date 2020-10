CATASTROFA ISTORICA pentru Liverpool! A fost SPULBERATA de Aston Villa: 7-2! Meci dincolo de orice imaginatie in Premier League

Zi uluitoare in Premier League! Dupa 1-6 in United - Tottenham, campioana Liverpool a luat-o si mai rau: 2-7 la Birmingham, cu Aston Villa.

Masinaria distrugatoare a lui Klopp a fost calcata in picioare pe Villa Park! Watkins a dat 3 goluri, in minutele 4, 22 si 39. McGinn a inscris si el pentru Villa, in timp ce Salah a dat singurul gol al lui Liverpool din prima repriza, in minutul 33.

Ollie Watkins este primul jucator care marcheaza un hattrick impotriva lui Liverpool dupa Dimitar Berbatov, care reusea sa o faca in 2010 ca jucator al rivalei Manchester United.

Spaniolul Adrian a iesit in evidenta din motive pe care nu si le-ar fi dorit. Portarul lui Liverpool a gresit inca din minutul 4 al partidei, cand a pasat gresit, mingea a ajuns la Grealish, care a oferit assistul pentru 1-0.

Took Adrian 4 minutes to make a mistake. Surely a new record. pic.twitter.com/fxbv4zHxkd — ???????????????????? ⚡ | ✊????✊???? (@FPL_FC) October 4, 2020

Cosmarul a continuat si in partea a doua. Barkley (55) si Grealish (66 si 75) au marcat pentru Villa. Salah a reusit golul 2 pentru Liverpool in minutul 60, cand a redus pentru scurt timp handicapul la 3 goluri.