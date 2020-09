Karius nu ramane la Liverpool! Portarul care i-a ingropat in finala Champions League pleaca din nou de la echipa

Dupa imprumutul de la Besiktas, Karius a revenit in aceasta vara la Liverpool, dar Klopp nu se va baza pe serviciile sale.

Karius s-ar fi inteles cu o echipa din Bundesliga, potrivit Kicker.Portarul in varsta de 27 de ani ar urma sa fie imprumutat pentru un sezon la Union Berlin. Antrenorul lui Union a declarat ca existe posibilitatea ca transferul sa se concretizeze, dar nu a dorit sa confirme oficial. Karius a ingropat-o pe Liverpool in finala Champions League din 2018, dupa ce a facut doua gafe incredibile, iar Real Madrid s-a impus cu 3-1.

Neamtul a evoluat pentru Liverpool in perioada 2016-2017. El a prins 42 de meciuri in tricoul cormoranilor. Dupa venirea lui Alisson a fost cedat in campionatul Turciei.

Tweet Liverpool Bundesliga karius Citeste si: