Klopp a luat-o RAZNA si a facut gesturi INCREDIBILE in fata arbitrului de tusa dupa gol! VIDEO: NEBUNIA pentru care poate fi suspendat

Condusa cu 1-0 din minutul 9, Liverpool a intors scorul pana la pauza si s-a impus cu 2-1.

Klopp a trait la intensitate maxima jocul. Neamtul s-a bucurat excesiv la golul de 1-1, marcat de Salah. Klopp a lovit cu pumnul in aer si a gesticulat nervos in directia tusierului. Klopp si-a cerut scuze la finalul jocului, insa Federatia engleza nu-l va lasa sa scape atat de usor. In cel mai bun caz, Klopp va fi doar amendat.

Klopp era suparat pe arbitri pentru validarea golului inscris de Wilson: "A fost fault, pot sa spun asta 100%. Arbitrul n-a vazut. M-am bucurat cum m-am bucurat, acum n-as mai face-o. Cum e posibil ca cineva sa se uite la faza si sa nu faca nimic?", a comentat Klopp la finalul meciului.



Some managers would get absolutely crucified for doing this. I guess with Klopp it’s just pAsHuN though ????pic.twitter.com/mmWAispSTr