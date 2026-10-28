VIDEO Kai, băiatul lui Wayne Rooney, a făcut spectacol la Manchester United U18!

Kai, băiatul lui Wayne Rooney, a făcut spectacol la Manchester United U18! Premier League
Alexandru Hațieganu
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Fiul cel mare al lui Wayne Rooney a marcat patru goluri pentru Manchester United U18.

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Kai Rooney, fiul cel mare al lui Wayne Rooney, a marcat marţi patru goluri pentru echipa U18 a clubului Manchester United, în victoria împotriva formaţiei Burnley, scor 6-0.

Kai Rooney, atacant la fel ca tatăl său

La doar 16 ani, Kai Rooney a marcat marţi patru goluri în victoria echipei U18 a lui Manchester United (0-6) pe terenul echipei Burnley. Purtând numărul 9 pe spate, fiul lui Wayne Rooney joacă, de asemenea, în vârful atacului.

Kai Rooney va împlini 17 ani luni, pe 2 noiembrie. El a jucat de trei ori în Premier League U18 la începutul sezonului. Pe 17 octombrie, el a marcat singurul gol al echipei sale (1-1) în meciul împotriva lui Nottingham Forest. 

În victoria cu 6-3 împotriva lui Liverpool, din 24 octombrie, a jucat peste o oră, contribuind la acest succes cu o pasă decisivă. 

Echipa U18 a lui Manchester United se află, în acest moment, pe locul al doilea în clasament.

Kai Rooney

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Wayne Rooney, o legendă pentru Manchester United

Legenda clubului Manchester United, Wayne Rooney, a îmbrăcat tricoul clubului din Manchester de 559 de ori între 2004 şi 2017. 

Câştigător de cinci ori al Premier League, „Wazza” a câştigat şi o Ligă a Campionilor, cucerind toate trofeele posibile alături de „Red Devils”. 

Format la Everton, Wayne Rooney a debutat ca profesionist la vârsta de 16 ani şi 9 luni. Kai, fiul său cel mare, îşi va sărbători luni, pe 2 noiembrie, împlinirea vârstei de 17 ani.

News.ro

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