”Diavolii roșii” sunt fără victorie în ultimele opt meciuri din toate competițiile. Ultima dată când Manchester United a câștigat a fost în faza ligii din Champions League cu Sabah FC, scor 4-0.

De atunci, au urmat 0-1 cu Manchester City, 2-3 cu Brighton, 1-1 cu Fulham și Tottenham, 0-2 cu Atletico Madrid, 1-1 cu Leeds, 1-4 împotriva lui Como și 0-3 cu Bournemouth în ultima rundă a competiției transmise pe VOYO și VOYO SPORT 1, Premier League.

După 0-3 cu Bournemouth și 1-4 împotriva lui Como, Manchester United i-a decis viitorul lui Michael Carrick

După cele două înfrângeri usturătoare de la ”masa bogaților” și din campionat, conducerea lui Manchester United a decis să continue cu Michael Carrick pe bancă.

”Conducerea a decis să-i lase lui Carrick mai mult timp ca să rezolve anumite lucruri. Și jucătorii au fost informați despre asta. Urmează Chelsea - Manchester United sâmbătă. Carrick va fi pe bancă”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Carrick are 12 meciuri în acest sezon la Manchester United și doar două victorii, una în Premier League și una în Champions League. El a mai bifat pe bancă și patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Englezul a înregistrat până acum o medie de 0,83 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt

United, locul 16 în clasament

După opt etape, ”diavolii roșii” au bifat o victorie, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri și au înregistrat, așadar, șapte puncte. La două lungimi în spatele lui Manchester United e ”lanterna roșie” Sunderland.