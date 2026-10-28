Adrian Mihalcea a vorbit despre situația de la UTA și a recunoscut că există promisiuni pentru rezolvarea dificultăților, dar lucrurile nu s-au schimbat încă.

După 13 etape din SuperLiga, UTA ocupă locul #8, cu 18 puncte, la doar cinci lungimi de Petrolul, formație aflată pe poziția a patra.

Mihalcea nu exclude lupta pentru play-off, în ciuda dificultăților financiare

Mihalcea este mulțumit de rezultatele recente, în ciuda problemelor de lot. Antrenorul a dezvăluit că are opt jucători accidentați și că nu poate completa efectivul până la perioada de transferuri din iarnă.

„Este o perioadă mai bună, chiar dacă încă mai avem probleme serioase de lot. Ne-am pus la punct pe faza defensivă, iar forma jucătorilor din atac a început să crească. Este o realitate, valoarea și calitatea lotului reflectă poziția din clasament. În pauză am avut 7 jucători la lot, ne-am antrenat cu jucători de la Academie. Iar unii s-au întors accidentați de la loturi, mai ales Dorobanțu, care e under-ul nostru. Suferim pe unele poziții, facem experimente acolo, până acum reușite. Dar, ca rezultate, e o perioadă bună, pare că suntem pe trend ascendent, dar eu nu vreau să cred că este cea mai bună perioadă a noastră.

Avem 8 jucători accidentați, doar 2 au șanse să revină în perioada următoare. Acum apar și suspendările, sunt probleme de lot, dar așteptăm să revină, nu avem cum să completăm până la iarnă. Eu sunt mulțumit de calitatea jucătorilor pe care îi am pe bancă, ca să iau lucrurile pozitive, oricum nu făceam mai mult de 5 schimbări.

Au fost și unele probleme, dar am ținut vestiarul unit și am avut rezultate. Promisiuni există, dar mai durează până se și rezolvă. Dacă ne gândim mereu la asta, nu ne face bine, măcar pe plan sportiv să avem bucurii și apoi să se regleze și celelalte lucruri”, a spus Mihalcea la Sport Total FM.

În ceea ce privește lupta pentru play-off, tehnicianul consideră că Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid, U Cluj și FCSB au cele mai mari șanse.

„În acest moment, pentru mine, sunt 5 echipe clare în play-off: Dinamo, Craiova, Rapid, U Cluj și FCSB. N-aș vrea să spun 6, ne luptăm în continuare, suntem și noi acolo. Petrolul, Farul, noi, n-aș scoate niciodată CFR, suntem 4-5 echipe care ne luptăm pentru acel loc”, a continuat tehnicianul.

Arădenii vin după remiza cu FC Botoșani, scor 2-2, iar în etapa următoare au o deplasare la liderul Dinamo. Partida este programată duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.