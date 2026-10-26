Carrick, ca și demis de la Manchester United! Englezii dezvăluie numele noului antrenor

Carrick, ca și demis de la Manchester United! Englezii dezvăluie numele noului antrenor Premier League
SPORT.RO
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Manchester United este pe cale să îl demită pe antrenorul Michael Carrick (45 de ani), după ce a pierdut și contra lui Bournemouth (0-3), iar formația de pe Old Trafford a ajuns pe locul 16 în Premier League.

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Manchester UnitedMichael CarrickEddie HoweJulian NagelsmannAntonio ConteUnai Emery
Din articol

Michael Carrick, ca și demis de la Manchester United! Eddie Howe, marele favorit pentru banca tehnică

Manchester United trăiește un nou sezon dezastruos. În ultima săptămână, "Diavolii" au trăit două umilințe: 1-4 contra lui Como, în Champions League, și 0-3 împotriva lui Bournemouth, în Premier League. În total, United are 8 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și e la doar un punct peste zona retrogradabilă din campionat.

Deși nu a apărut încă un anunț oficial, plecarea lui Michael Carrick de la Manchester United pare iminentă. Britanicii de la The i Paper scriu că oficialii clubului au purtat discuții intense, duminică seară, pentru a decide dacă să îl demită pe actualul manager, după cel mai slab start de sezon al clubului din ultimii 40 de ani.

Deși nu toate persoanele din cadrul conducerii consideră că plecarea lui Michael Carrick ar fi benefică în acest punct al sezonului, sunt șanse foarte mari ca despărțirea să se producă. Jason Wilcox, directorul sportiv al clubului, ar fi identificat deja numele înlocuitorului.

Manchester United va încerca să îl aducă la echipă pe Eddie Howe (48 de ani), antrenor liber de contract din iulie, după plecarea de la Newcastle. Englezul, fost la Bournemouth, ar fi de acord cu preluarea clubului de pe Old Trafford, chiar dacă inițial spunea că ar vrea să ia o pauză de la fotbal.

"Deși perspectiva de a rezolva haosul în care a ajuns United nu mai este la fel de atrăgătoare ca în trecut, pentru Howe aceasta este considerată o oportunitate pe care un antrenor englez nu și-o poate permite să o refuze", scriu britanicii.

Nagelsmann, Conte și Emery, alte variante ale lui United

Howe ar fi varianta preferată și a lui Sir Jim Ratcliffe, care își dorește un englez pe banca lui Manchester United. Tot Ratcliffe ar fi insistat pentru aducerea lui Gareth Southgate înaintea ca Ruben Amorim să fie numit la echipă, în 2024.

Alte variante propuse de cei din cadrul clubului sunt Julian Nagelsmann, Antonio Conte și Unai Emery. Cu toate acestea, Eddie Howe are prima șansă pentru banca lui Manchester United în prezent.

Eddie Howe și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Bournemouth, în total aproximativ 10 ani pe parcursul a două mandate. A debutat pe bancă atunci când echipa era în liga a patra, apoi a dus-o până în Premier League, menținând clubul în elită timp de cinci sezoane.

Howe a avut parte de longevitate și la Newcastle - din noiembrie 2021, până în iulie 2026. În această perioadă a reușit să câștige și un trofeu - Cupa Ligii Angliei, în 2025.

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VIDEO Rezumat Manchester United - Bournemouth 0-3 (VOYO)

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