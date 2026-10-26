Gala de decernare va avea loc la Londra și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Evenimentul va avea loc în premieră la Londra, chiar dacă, în mod tradițional, Balonul de Aur este decernat la Paris. Este vorba despre o ediție aniversară a Balonului de Aur, iar, pentru că primul câștigător a fost britanicul Stanley Matthews, organizatorii de la France Football au decis ca gala să se desfășoare la Londra.

Pentru a 70-a ediție a Balonului de Aur, organizatorii au decis ca legendarul Thierry Henry și jurnalista Kate Scott să se ocupe de prezentarea evenimentului.

Cei doi fac echipă și la emisiunea dedicată serilor de Champions League de pe CBS Sports. Kate Scott sau Kate Abdo, așa cum era cunoscută prezentatoarea înainte de căsătoria cu fostul boxer Malik Scott, are 45 de ani și un CV impresionant.

Jurnalista s-a născut la Manchester și este o fană înfocată a lui Manchester United. A studiat limbi străine și a lucrat pentru cele mai importante trusturi din străinătate, CNN, Sky Sports și Fox Sports.

Este a patra oară când Kate Scott este una dintre gazdele ceremoniei de decernare a Balonului de Aur. A mai prezentat evenimentul în 2014, când i-a oferit trofeul lui Cristiano Ronaldo, în 2015, când a câștigat Lionel Messi și în 2025, când marele câștigător a fost Ousmane Dembele.