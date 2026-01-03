Juventus a fost ținută în șah pe teren propriu de Lecce, scor 1-1, în etapa a 18-a.

Rezultatul este unul neașteptat și avantajează rivalele din fruntea clasamentului, Napoli, Inter și Milan.



Formația din Salento a lovit prima, chiar înainte de pauză. Lameck Banda a marcat în minutul 45+1 și a redus la tăcere Allianz Stadium.

Replica torinezilor a venit rapid după reluare, Weston McKennie restabilind egalitatea în minutul 49.



Juventus, ținută în lanțuri de echipa românilor din Serie A!



Juventus a avut șansa să întoarcă definitiv rezultatul în minutul 66. Jonathan David a obținut un penalty după intervenția VAR și tot el a executat, însă portarul Wladimiro Falcone a ghicit colțul.



Pentru trupa lui Allegri, remiza înseamnă primele puncte pierdute după o serie de trei victorii consecutive. Juventus rămâne pe locul 5, cu 33 de puncte.



La Lecce sunt legitimați Burnete și Borbei

De cealaltă parte, Lecce bifează un rezultat mare și urcă la 17 puncte, ocupând locul 16, peste Genoa patronată de Dan Șucu.



La Lecce sunt legitimați și doi jucători români. Rareș Burnete, atacantul naționalei U21, este împrumutat în Serie B, la Juve Stabia, în timp ce portarul Alexandru Borbei evoluează în Serie C, la Foggia, tot sub formă de împrumut.

