Genoa este tot mai aproape de un acord cu Juventus pentru aducerea portarului Mattia Perin. Potrivit informațiilor publicate de Fabrizio Romano, clubul din Serie A a ajuns deja la un acord cu jucătorul în privința termenilor personali, iar negocierile dintre cele două cluburi sunt într-un stadiu avansat, cu obiectivul de a finaliza transferul în luna ianuarie.



Acord! Dan Șucu transferă de la Juventus



Genoa, unde Dan Șucu este acționar majoritar din 2024, caută soluții rapide pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului.



Startul sezonului a fost extrem de dificil pentru „Grifon”, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape, iar prima victorie a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 în deplasare cu Sassuolo.



Echipa pregătită de Daniele De Rossi ocupă în momentul redactării acestui articol locul 17 în Serie A, cu 14 puncte.

