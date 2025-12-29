Acord! Dan Șucu transferă de la Juventus

Acord! Dan Șucu transferă de la Juventus Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor.

TAGS:
Mattia perinjuventusGenoadan sucu
Din articol

Genoa este tot mai aproape de un acord cu Juventus pentru aducerea portarului Mattia Perin. Potrivit informațiilor publicate de Fabrizio Romano, clubul din Serie A a ajuns deja la un acord cu jucătorul în privința termenilor personali, iar negocierile dintre cele două cluburi sunt într-un stadiu avansat, cu obiectivul de a finaliza transferul în luna ianuarie.

Acord! Dan Șucu transferă de la Juventus

Genoa, unde Dan Șucu este acționar majoritar din 2024, caută soluții rapide pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului. 

Startul sezonului a fost extrem de dificil pentru „Grifon”, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape, iar prima victorie a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 în deplasare cu Sassuolo. 

Echipa pregătită de Daniele De Rossi ocupă în momentul redactării acestui articol locul 17 în Serie A, cu 14 puncte.

Mattia Perin a mai evoluat la Genoa

Mattia Perin este un nume cunoscut suporterilor rossoblu. Portarul italian a mai evoluat pentru Genoa în patru perioade diferite, între 2008 și 2021, și a adunat 204 meciuri la nivel de seniori, plus 53 la echipa U20.

După transferul la Juventus, Perin a bifat 60 de apariții pentru „Bătrâna Doamnă”, iar în actualul sezon a jucat de patru ori, primind șase goluri.

Născut la Latina, Perin este cotat la două milioane de euro, conform portalului de specialitate Transfermarkt.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Summer McIntosh, &rdquo;campioana campioanelor mondiale&rdquo; &icirc;n ancheta L Equipe!
Summer McIntosh, ”campioana campioanelor mondiale” în ancheta L'Equipe!
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Un tricolor e &icirc;ncrezător &icirc;naintea bătăliei cu turcii: Avem un mare avantaj
Un tricolor e încrezător înaintea bătăliei cu turcii: "Avem un mare avantaj"
ULTIMELE STIRI
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o &bdquo;carieră fantastică&rdquo;
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o „carieră fantastică”
Mutare surpriză: cvadruplul campion &icirc;n Superliga pleacă &icirc;n această iarnă
Mutare surpriză: cvadruplul campion în Superliga pleacă în această iarnă
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Răsturnare de situație după ce i-au anunțat plecarea internaționalului rom&acirc;n: &rdquo;Cel mai probabil va continua!&rdquo;
Răsturnare de situație după ce i-au anunțat plecarea internaționalului român: ”Cel mai probabil va continua!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Radu Drăgușin, aproape să &icirc;nscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de &bdquo;Dragon&rdquo;

Radu Drăgușin, aproape să înscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de „Dragon”

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat. Clasamentul

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul

Gardoș și Marica, primele reacții după revenirea lui Drăgușin &icirc;n Premier League: &Icirc;n locul lui, eu aș pleca! / Tottenham și-l dorește

Gardoș și Marica, primele reacții după revenirea lui Drăgușin în Premier League: "În locul lui, eu aș pleca! / Tottenham și-l dorește"



Recomandarile redactiei
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o &bdquo;carieră fantastică&rdquo;
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o „carieră fantastică”
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
Mutare surpriză: cvadruplul campion &icirc;n Superliga pleacă &icirc;n această iarnă
Mutare surpriză: cvadruplul campion în Superliga pleacă în această iarnă
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că m&acirc;ine e garantat
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
Alte subiecte de interes
Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus
Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus
Sassuolo s-a hotăr&acirc;t cine &icirc;i ia locul &icirc;n poartă lui Horațiu Moldovan &icirc;n Serie A
Sassuolo s-a hotărât cine îi ia locul în poartă lui Horațiu Moldovan în Serie A
Juventus &icirc;și vinde talismanul de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: Nu mai face parte din planurile noastre
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!