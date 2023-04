Jucătorul care l-a dat pe spate pe Guardiola după Manchester City - Liverpool: "Excepțional!"

Deși condusă din minutul 17, după golul lui Mohamed Salah, Manchester City a egalat până la pauză în urma reușitei lui Julian Alvarez (27'), iar în partea secundă a mai înscris de trei ori prin Kevin De Bruyne (46'), Ilkay Gundogan (53') și Jack Grealish (74').

Pep Guardiola, impresionat de Julian Alvarez după Manchester City - Liverpool 4-1

Pep Guardiola spune că a fost una dintre cele mai bune evoluții pe care le-a avut echipa sa de când antrenează la Manchester City, a lăudat toți jucătorii și a avut câteva cuvinte speciale pentru Julian Alvarez, campionul mondial cu Argentina care i-a luat locul lui Erling Haaland, accidentat.

"Din minutul 1 până în minutul 93 a fost o prestație perfectă. Chiar dacă am primit un gol, am jucat foarte bine. Liverpool a pus mereu pericol pe tranziție, dar noi am jucat foarte bine, una dintre cele mai bune prestații în cei 7 ani ai mei aici.

Jucătorii știau că nu joacă slab. Am fost conduși, dar am continuat, am discutat la pauză, iar de la 2-1 jocul a devenit stabil.

Jack Grealish? Ne-a salvat de la primirea celui de-al doilea gol. Riyad Mahrez a fost și el excepțional. Nu pot să numesc un jucător mai bun decât altul. Toți au fost excepționali.

Julian Alvarez? Nu numai golul, ci și pasele de la golul 2 și golul 3. Este foarte inteligent când are mingea, e un fotbalist excepțional. Clubul a reușit un transfer senzațional când l-a adus. E campion mondial alături de Lionel Messi dintr-un anumit motiv", a spus Pep Guardiola, potrivit BBC.

În urma acestui rezultat, Manchester City a ajuns la 64 de puncte și este la cinci distanță de liderul Arsenal, după 28 de etape. Liverpool este într-o situație delicată, pe locul șase, cu 42 de puncte, la șapte distanță de ultimul loc care asigură participarea în Champions League.

În următoarea rundă, Manchester City va juca în deplasarea cu Southampton, iar pe Liverpool o așteaptă un alt derby, cu Chelsea, pe Stamford Bridge.