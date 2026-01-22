Roș-albaștrii îi întâlnesc pe croați în etapa cu numărul 7 din grupa unică UEFA Europa League pe ”Maksimir”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro - AICI.

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la Zagreb

Așa cum a anunțat Gigi Becali în cursul zilei de joi, FCSB va începe cu Ștefan Târnovanu în poartă la Zagreb. Pe linia de fund se vor afla Graovac, Ngezana, Dawa și Radunovic.

La mijloc au fost selectați Mihai Lixandru și Baba Alhassan în spatele trio-ului David Miculescu, Darius Olaru și Juri Cisotti.

Vârf împins va fi Daniel Bîrligea.

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic - Alhassan, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Ce a spus Gigi Becali despre formula de start

"Eu aștept meciul cu gândul la victorie și calificare. Eu nu mă gândesc la 4 puncte (n.r - din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce), ci la 6.



Eu joc pentru bani. Meciul ăsta poate aduce zeci de milioane, dacă punem și calificarea, locul din clasament și biletele. Când e vorba de bani, ne gândim numai la meciul ăsta. Ăsta e meci de calificare! Ca atare, nu ne interesează la ora asta meciul din campionat cu CFR Cluj.



Vor juca Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Olaru. Tănase a simțit ceva acum câteva zile, ieri la fel. Atunci, nu îl vom expune pentru că n-are rost. La mijloc vor juca Baba și Lixandru.



Va juca Graovac în dreapta, Dawa cu Ngezana în centru și Radunovic în stânga. Pe Crețu îl ținem pentru meciul cu CFR", a spus Gigi Becali, la Digisport.

