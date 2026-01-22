Meciul este programat în această seară de la 22:00 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Elias Charalambous: ”Dacă echipa joacă bine, asta o să facă diferența!”

Elias Charalambous a prefațat meciul cu Dinamo Zagreb și a dezvăluit unde se poate face diferența în partida de pe stadionul Maksimir.

Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit de asemenea și despre absența lui Florin Tănase din lotul roș-albaștrilor.

”E un meci important, trebuie să câștigăm cele trei puncte pentru a păstra șansele. Îi simt bine pe băieți și sper să arătăm asta pe gazon.

Să fiu sincer, Dinamo e o echipă de tradiție. OK, ei joacă acasă, dar important e să ne facem jocul și să câștigăm. Putem să jucăm în deplasare și obținem cele trei puncte.

Tănase a simțit ceva ieri la antrenament și nu va fi în lot, vom vedea mâine.

Diferența o va face echipa. Dacă echipa joacă bine, asta o să facă diferența. Avem jucători de calitate și vom vedea”, a spus Elias Charalambous pentru Digisport.

