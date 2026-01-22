Florinel Coman a fost titular, iar fostul jucător de la FCSB a deschis scorul în minutul 64.

Florinel Coman a marcat de două ori contra lui Al Sharjah

Internaționalul român a primit balonul în interiorul careului, a driblat scurt și a șutat cu stângul pe lângă portarul advers.

Luan Pereira a reușit să restabilească egalitatea în minutul 73 și a trimis jocul la loviturile de departajare, unde Al Sharjah a avut câștig de cauză.

Coman a înscris și de la punctul cu var, însă coreeanul Hyun-Soo Jang a ratat, astfel că Al Sharjah a obținut biletul spre semifinalele Supercupei Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

