Liverpool a început mai bine partida de pe Etihad și a deschis scorul în minutul 17, prin Mohamed Salah. Manchester City a dat replica după doar 10 minute, când campionul mondial Julian Alvarez a restabilit egalitatea.

Pep Guardiola a savurat din plin golul egalizator, iar antrenorul lui Manchester City nu a mai ținut cont de nimic și s-a bucurat chiar în fața rezervelor lui Liverpool, care treceau prin dreptul spaniolului.

În imagini se vede cum Konstantinos Tsimikas, fundașul lui Liverpool, trece prin dreptul lui Guardiola în momentul în care antrenorul celebra golul. Pep s-a oprit în dreptul grecului, a făcut câteva gesturi provocatoare și a încercat să vorbească cu fotbalistul, care a preferat să îl ignore pe pe tehnicianul lui City.

Rio Ferdinand, fostul fundaș al lui Manchester United, nu a înțeles cum a reușit Tsimikas să rămână atât de calm în fața lui Guardiola: "Acea bucurie... nu știu cum de Tsimikas nu l-a împins pe Guardiola din fața sa", a spus expertul BT Sport, potrivit Liverpool Echo.

În schimb, pe lângă Pep Guardiola a trecut și Arthur Melo. Mijlocașul brazilian al lui Liverpool a acceptat o strângere de mână din partea antrenorului, care a continuat să sărbătorească.

Pep Guardiola celebrating in front of Tsimikas

Imagine the fume from rivals if Klopp done this in front of a player ???? pic.twitter.com/LoSiMEbEbZ