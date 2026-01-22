Startul grupei principale I de la Herning a adus un meci cu o tensiune imensă. Prima repriză a fost una a portarilor și a defensivelor, încheiată la egalitate, 11-11, însă partea secundă a declanșat haosul. Portugalia a început curajos, conducând cu 15-13, dar nemții au revenit pe tabelă și au gestionat finalul într-o manieră care a stârnit revoltă în tabăra adversă.



Brigada de arbitri din Suedia, formată din Mattias Wetterwik și Mirza Kurtagic, a fost ținta protestelor vehemente ale portughezilor, mai ales în ultimele secvențe ale jocului. Cu 40 de secunde înainte de final, „fluierașii” au acordat cu întârziere o lovitură de la 7 metri pentru Germania, transformată de Zerbe pentru 31-29. Deși lusitanii au marcat rapid, nu au mai avut timp să spere la egalare.



Motivul indignării a fost atitudinea portarului german Andreas Wolff. Acesta s-a deplasat extrem de lent către centrul terenului, tragând de timp, un gest imitat și de colegii săi. Jucătorii lui Paulo Pereira l-au înconjurat pe arbitru cerând sancțiuni, dar fără succes. Meciul s-a reluat când mai erau doar trei secunde, iar Uscins a închis tabela.



Portughezii, furioși la final



Imediat după fluierul final, selecționerul Pereira a izbucnit la adresa oficialilor EHF, protestând minute în șir. Tensiunea s-a resimțit și în declarațiile jucătorilor.



„E greu de descris ce simțim. Vedem ce fel de decizii am avut de înfruntat după ce am bătut Danemarca, la ea acasă. Dacă voi vorbi mai mult, voi fi în mare pericol. Azi a fost un meci frumos, defensivele au funcționat în prima repriză. Partea secundă a fost opusă. Micile detalii au făcut diferența, Wolff a scos multe mingi din situații în care ar fi trebuit să marcăm. Asta este, trebuie să luptăm în continuare”, a spus Salvador Salvador, handbalistul lusitanilor, la finalul meciului.



Germania acumulează 4 puncte și rămâne în cursa pentru semifinale, într-o grupă infernală din care mai fac parte forțe precum Danemarca, Franța sau Spania.

