Arsenal este noua campioană a Angliei, după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City cu Bournemouth, 1-1 în penultima rundă din Premier League, LIVE aseară pe VOYO.

Cu o etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2, cu 77 de puncte.

”Tunarii” câștigaseră anterior cu 1-0 în fața deja retrogradatei Burnley, după pasa decisivă (mai exact, centrarea din corner) lui Saka și reușita lui Havertz.

După cum subliniază L'Equipe și Opta, golul lui Havertz a fost al 18-lea din actualul sezon de Premier League înscris după un corner!

”Un record istoric pentru echipa lui Mikel Arteta”, a notat publicația franceză.

Iar un mare merit în această performanță îl are Nicolas Jover, specialistul francez responsabil cu fazele fixe.

Ei sunt campionii din Premier League! Cei 31 de fotbaliști folosiți de Arsenal în acest sezon

Portari:

David Raya (37 de meciuri)

Fundași:

Gabriel Magalhaes (31 de meciuri / 3 goluri)

William Saliba (31 / 1)

Jurrien Timber (29 / 3)

Riccardo Calafiori (25 / 1)

Piero Hincapie (24 / 1)

Cristhian Mosquera (19)

Ben White (12)

Mijlocași:

Martin Zubimendi (37 / 5)

Declan Rice (36 / 4)

Martin Odegaard (24 / 1)

Mikel Merino (21 / 4)

Myles Lewis-Skelly (19)

Christian Norgaard (6)

Ethan Nwaneri (6)

Max Dowman (5 / 1)

Atacanți:

Viktor Gyokeres (37 / 14)

Bukayo Saka (31 / 7)

Eberechi Eze (31 / 7)

Leandro Trossard (31 / 6)

Gabriel Martinelli (29 / 1)

Noni Madueke (25 / 2)

Gabriel Jesus (13 / 2)

Kai Havertz (11 / 2)

Nu au prins minute în Premier League, dar au jucat în celelalte competiții:

Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford, Jaden Dixon, Andre Harriman-Annous, Ife Ibrahim, Brando Bailey-Joseph și Marli Salmon.

Rezumatul meciului Arsenal - Burnley 1-0, cu golul victoriei venit după un corner