"Inceteaza sa conduci ca un IDIOT!" Pogba, amenda si mesaj INCREDIBIL in parbrizul masinii sale de 330.000 euro. FOTO

Paul Pogba are din nou belele.

Pogba a renascut sub comanda lui Solskjaer la Manchester United, dupa o perioada plina de scandaluri cu Jose Mourinho.

"Daca sunt fericit joc mai bine", spunea francezul recent intr-un interviu. Pogba a fost criticat de fani dupa ce a postat o imagine curioasa pe Instagram chiar in ziua in care Mourinho a fost dat afara, atitudinea sa fiind considerata neprofesionista. Nici Mourinho nu a ramas dator. "Jucatorii de acum sunt niste rasfatati, nu sunt barbati adevarati", a fost mesajul portughezului cu trimitere directa la Pogba, pe care l-a numit un adevarat "virus" in vestiarul lui United.

Pogba i-a provocat furia unui sofer din Manchester, care i-a lasat un biletel in parbriz in urma unei altercatii din trafic. "Inceteaza sa conduci ca un idiot", e mesajul gasit de campionul mondial in parbrizul limuzinei sale Rolls Royce de 330.000 de euro.

Nu a fost singurul bilet gasit de Pogba. Si o amenda de 60 de lire l-a asteptat pe jucatorul cu contract de 15 milioane de euro pe an la Manchester United.





