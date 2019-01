Cadou de COPIL nou! Pogba si-a luat o RACHETA de 300.000 de euro dupa ce a devenit tata. FOTO

Eliberat de scandalurile cu Jose Mourinho, Pogba a reusit 4 goluri si 4 de gol pentru Manchester United in 5 partide cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca. Inainte sa vina norvegianul, Pogba era rezerva la Manchester United, club care a platit 105 milioane de euro pentru transferul sau in 2016.

Pogba trece prin momente fericite si in plan personal. Zilele trecute, logonidca sa Maria Salaues a nascut, iar ca sa sarbatoreasca, Pogba si-a cumparat un Ferrari 812 Superfast galben care costa aproximativ 300.000 de euro.

Bryan Robson, legenda lui Manchester United, a dezvaluit ca Pogba a lipsit saptamana trecuta de la antrenament pentru ca a devenit tata. "Cand l-am vazut pe Pogba saptamana trecuta la Dubai l-am felicitat pentru ca a devenit tata, parea foarte relaxat", a spus acesta.

Pogba nu e singurul jucator de la Manchester United care a devenit tata. Lukaku a ratat meciurile de Boxing Day din acelasi motiv, iar Matic si Fred au devenit si ei tatici zilele trecute.

