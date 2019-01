Mai tii minte cum a trimis Ronaldinho de 4 ori in bara? Pogba l-a depasit cu o faza IMPOSIBILA! Ce s-a intamplat cand o minge venea spre el in timpul unui interviu

Starurile lui United au profitat de scurta pauza si au plecat intr-un cantonament in Dubai.

Paul Pogba traieste o noua viata la Manchester United - plecarea lui Jose Mourinho i-a priit francezului, cel care a marcat 4 goluri de la venirea lui Solskjaer, dupa ce reusise 3 in restul meciurilor din Premier League cu Mourinho.

Acum, Pogba a reusit o faza care are toate sansele sa devina virala. Aflat in Dubai intr-un cantonament inainte de urmatorul meci din Premier League, Pogba a reusit o faza superba chiar in timp ce acorda un interviu pentru postul TV al clubului.

Un coleg de-al lui Pogba a trimis o minge de la mare distanta spre campionul mondial - cameramanul s-a speriat si a dat sa se retraga in timp ce filma! Pogba a vazut insa mingea si a reactionat calm, oprind mingea cu un stop aproape perfect, desi se afla pe scaun! Faza a adus aminte de celebrul clip cu Ronaldinho care a trimis de 4 ori consecutiv in bara transversala.