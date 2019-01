Patronul lui Sepsi a anuntat unde va juca Tandia: "Am stat o ora de vorba cu el! Visul lui e sa joace impotriva lui Pogba"

Sepsi OSK i-a prelungit contractul lui Tandia si a scos clauza de reziliere de 50.000 de euro. Patronul Dioszegy spune ca malianul va juca la Sfantu Gheorghe cel putin pana la vara.

Ibrahima Tandia ramane la Sepsi OSK cel putin pana la vara. "Nici nu am primit vreo oferta de la FCSB", spune patronul Laszlo Dioszegy.

Dioszegy sustine ca a avut o discutie cu Ibrahima Tandia. Seful clubului covasnean mai spune ca in acest moment "Tandia nu are pret, pentru ca nu vrem sa-l vindem".

"Pentru mine, Tandia nu are un pret. Nu vrem sa-l vindem. El trebuie sa ramana la noi cel putin pana la vara. Speram sa ne ajute pana atunci sa atingem obiectivul. Am stat de vorba cu el, am discutat o ora. Am incercat sa-i explic ca nu e bine sa plece acum la un club unde va sta pe banca, pentru ca atunci cariera lui se va termina.

Daca ramane la noi si va avea evolutii la fel de bune, atunci i se va indeplini visul si va ajunge sa joace impotriva lui Pogba. La club nu a venit nicio oferta de la FCSB. Am citit presa si am vazut ca are oferte, dar la noi nu a ajuns nimic", a spus Dioszegy pentru Telekom.