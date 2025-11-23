VIDEO Carragher și-a prezentat scuzele în direct după ce l-a văzut pe Eze în Arsenal - Tottenham

Eberechi Eze (27 de ani) a avut un meci de vis pentru Arsenal în derby-ul cu Tottenham, transmis de VOYO și câștigat de echipa lui Mikel Arteta cu 4-1.

Eze a reușit o triplă contra lui Tottenham și a devenit primul fotbalist din era Premier League care izbutește o astfel de performanță în derby-ul Nordului Londrei.

Jamie Carragher: "L-am subestimat pe Eze. Trebuie să-mi prezint scuzele"

Eze, care a fost aproape de un transfer la Tottenham în această vară, a semnat, în cele din urmă, cu Arsenal, iar Crystal Palace s-a ales cu aproape 70 de milioane de euro în urma mutării. 

La momentul transferului, Jamie Carragher (47 de ani) era sceptic cu privire la impactul pe care îl poate avea Eze la Arsenal. Legenda lui Liverpool și-a schimbat discursul după partida de duminică seară și și-a prezentat scuzele.

"Când Eze a fost transferat de Arsenal, m-am gândit că nu e un jucător care să decidă meciuri, dar văzându-l în acest sezon și tripla contra lui Tottenham, trebuie să-mi prezint scuzele.

Cu siguranță am subestimat importanța acestui transfer. Acum, Eze chiar pare că poate să facă o diferență reală la Arsenal și să își ajute echipa să câștige titlul", a spus Carragher, la Sky, citat de Mirror.

  • După victoria din derby, Arsenal și-a consolidat prima poziție din Premier League. "Tunarii" au acum 29 de puncte, șase deasupra celei de-a doua clasate Chelsea.

