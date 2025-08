S-ar fi vândut peste 100.000 de tricouri în doar trei zile!

Deși voia tricoul cu numărul 9, deținut acum de Gabriel Jesus, internaționalul suedez a preluat tricoul cu numărul 14, purtat în trecut de nume mari din istoria lui Arsenal, precum Thierry Henry, Pierre-Emerick Aubameyang, Theo Walcott, Martin Keown, Alan Smith, Ray Parlour, Michael Thomas, Graham Rix sau Paul Merson.



Cererea de tricouri cu numele și numărul lui Gyokeres a fost atât de mare, încât site-ul oficial al lui Arsenal a căzut, fiind nevoie de timp pentru remedierea problemelor tehnice. Tricoul acestuia cu mânecă scurtă se vinde cu echivalentul a 875 de lei, în timp ce piesa cu mânecă lungă costă 940 de lei. Conform datelor neoficiale, în primele trei zile de la anunțarea transferului, s-ar fi vândut peste 100.000 de bucăți și ar exista o cerere dublă.



Atacantul a ajuns pe Emirates, după ce a forțat transferul de la Sporting Lisabona și după ce londonezii au făcut o ofertă mai bună decât cea pusă pe masă de rivala Manchester United. Arsenal are peste 100 de milioane de simpatizanți la nivel mondial, fiind pe locul al 10-lea la acest capitol.



Se bucură după goluri precum rivalul lui Batman

Viktor Einar Gyokeres (27 de ani / 189 cm) este născut la Stockholm, dar deține cetățeniile suedeză și maghiară, bunicul patern fiind originar din Ungaria. S-a format la juniorii cluburilor IFK Aspudden-Tellus și IF Brommapojkarna.



La nivel de seniori a mai jucat pentru IF Brommapojkarna (2015-2017), Brighton & Hove Albion (2018-2019), St. Pauli (2029-2020 / împrumutat), Swansea City (2020-2021 / împrumutat), Coventry City (2021-2023) și Sporting Lisabona (2023-2025). Are 26 de selecții și 15 goluri pentru naționala de seniori a Suediei.



În palmares are Primeira Liga (2023-2024, 2024-2025), Taca de Portugal (2024-2025), titlurile de golgheter al Portugaliei (2023-2024, 2014-2025) și al UEFA European U19 Championship (2017), distincțiile Swedish Forward of the Year (2023, 2024), Primeira Liga Player of the Year (2023-2024) și Guldbollen (2024), includerea în EFL Championship Team of the Season (2022-2023), Primeira Liga Team of the Year (2023-2024, 2024-2025) și UEFA European U19 Championship Team of the Tournament (2017). Acesta joacă ca atacant central și este cotat la 75 de milioane de euro.



El a explicat și gestul devenit celebru, făcut după marcarea golurilor. Deși se credea că mâinile împreunate în fața gurii se referă la geniul malefic Hannibal Lecter, jucat de Anthony Hopkins în filmele "The Silence of the Lambs", "Hannibal" și "Red Dragon", fotbalistul a specificat că nu îl copiază pe canibalul criminal în serie, ci pe personajul Bane din benzile desenate DC Comics. Unul dintre antagoniștii supereroului din seria Batman, acesta a devenit celebru pentru replica "Nimănui nu i-a păsat până nu mi-am pus masca".



